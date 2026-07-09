Осудили городищенца, случайно убившего подростка на охоте

56-летнего жителя Городища признали виновным в убийстве 14-летнего подростка по неосторожности.

Трагедия произошла 10 апреля этого года во время охоты. Обвиняемый и мальчик, племянник его знакомого, были рядом в лесу, когда мужчина, нарушив правила безопасного обращения с оружием, начал вставлять дополнительные патроны в патронташ, закрепленный на прикладе ружья, но оно выскользнуло у городищенца из рук.

Мужчина попытался удержать оружие, задел большим пальцем кнопку предохранителя, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в подростка. Мальчика сразу же отвезли в больницу, но его жизнь не удалось спасти.

«Свою вину подсудимый признал полностью, по его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление», - сообщили в Пензенском областном суде.

При вынесении решения учли, что городищенца ранее не привлекали к уголовной ответственности, он впервые совершил неосторожное преступление небольшой тяжести, и виновнику не могут назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы. Пока решение в силу не вступило.