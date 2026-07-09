Испугавшийся наезда зареченец повредил автомобиль «нарушителя»

В Заречном водитель обратился в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель ЗАТО. Он не стал отрицать своей вины.

По словам горожанина, в день преступления он выпил и направился домой. Мужчина заметил, что в его сторону двигалась машина. Ему показалось, что водитель не включил поворотник, из-за чего едва не сбил его.

Зареченец вспылил, обругал автомобилиста, а затем три раза ударил по капоту машины и один - по лобовому стеклу, в результате чего оно покрылось мелкими трещинами. Также от мужчины досталось пассажирской двери.

Общая сумма ущерба от самоуправства горожанина составила 73 000 рублей.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд на рассмотрение.

«Обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.