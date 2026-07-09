Организаторам незаконной миграции в регионе не смягчили приговор

Криминал

Организаторам незаконной миграции в регионе не смягчили приговор
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В Пензенской области двое иностранцев, 33 и 38 лет, не смогли добиться смягчения наказания за организацию незаконного пребывания мигрантов в России.

Один из осужденных живет в стране с 2010 года. У него была своя строительная бригада, куда он устраивал сограждан. Чтобы продлить работникам срок пребывания в РФ и избежать аннулирования патентов, мужчина обратился к соотечественнику. Тот помог оформить фиктивные трудовые договоры.

«Работодателями» стали за вознаграждение 44-летние супруги из Бессоновки. На самом деле мигранты оставались в строительной бригаде.

Все четверо подсудимых полностью признали свою вину. Иностранцев приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, бессоновцев - к условному сроку.

В собственность государства конфисковали 12 000 рублей, полученные тремя злоумышленниками.

Иностранцы сочли наказание слишком суровым и подали апелляции. Коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.

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