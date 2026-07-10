Двое кузнечан попались на серийных кражах продуктов

Двое кузнечан 29 и 36 лет занялись серийными кражами продуктов из магазинов. За неделю полиция зарегистрировала 10 эпизодов. Общий ущерб превысил 29 000 рублей.

Злоумышленников задержали и доставили в отдел. Как оказалось, оба мужчины были ранее судимы.

Кузнечане признали свою вину. В четырех случаях они действовали вместе: забирали с полок кофе и конфеты, прятали под одежду и проходили мимо касс. Добытое мужчины продавали прохожим на улице. Полученные деньги приятели тратили на спиртное.

В остальных случаях продукты похищал 29-летний кузнечанин без помощи подельника.

По факту краж возбудили уголовные дела, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Одного из приятелей заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.