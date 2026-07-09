Вынесен приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 5 человек

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Городищенского района, признанному виновным в ДТП, в котором погибли 5 человек.

Трагедия случилась ранним утром 10 ноября 2024 года на 739-м километре дороги М-5 «Урал», рядом с селом Благодатка.

Как установило следствие, водитель КамАЗа с прицепом не убедился в безопасности маневра и выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток. При этом левая боковая часть прицепа столкнулась с Chevrolet Cobalt.

На месте происшествия погибли 28-летний водитель и 2 его пассажира - мужчины 45 и 58 лет. Еще двоих, 29-летнюю женщину и 19-летнего парня, увезли в больницу, где они скончались от травм.

Поначалу городищенец свою вину отрицал, но признал ее в судебном заседании.

Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев, сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.