Вынесен приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 5 человек

Криминал

Вынесен приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 5 человек
Печать
Max

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Городищенского района, признанному виновным в ДТП, в котором погибли 5 человек.

Вынесен приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 5 человек

Трагедия случилась ранним утром 10 ноября 2024 года на 739-м километре дороги М-5 «Урал», рядом с селом Благодатка.

Как установило следствие, водитель КамАЗа с прицепом не убедился в безопасности маневра и выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток. При этом левая боковая часть прицепа столкнулась с Chevrolet Cobalt.

Вынесен приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 5 человек

На месте происшествия погибли 28-летний водитель и 2 его пассажира - мужчины 45 и 58 лет. Еще двоих, 29-летнюю женщину и 19-летнего парня, увезли в больницу, где они скончались от травм.

Поначалу городищенец свою вину отрицал, но признал ее в судебном заседании.

Ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев, сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп суд прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!