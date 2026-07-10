В Пензе осудили курьера мошенников, получившего 1 млн рублей

В Пензе вынесли приговор 31-летнему жителю Республики Татарстан. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

В декабре 2025 года мужчина согласился на предложение о подработке курьером, увиденное в тематической группе в мессенджере. Работодатель рассказал ему об обязанностях, не скрывая их криминальной природы: забирать в оговоренных местах посылки с деньгами, которые выманили мошенники. Татарстанца это не смутило.

С 8 по 12 декабря 2025 года аферисты звонили по домашнему телефону 80-летней жительнице Пензы, убеждая ее «задекларировать сбережения». 16 декабря пенсионерка передала водителю такси пакет, в котором спрятала 1 070 000 рублей.

Таксист, не осведомленный о подоплеке «посылки», отвез ее в Казань. Там его уже ждал курьер мошенников. В момент передачи денег злоумышленника задержали.

Мужчина полностью признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Деньги вернули пенсионерке.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.