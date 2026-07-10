Дело об убийстве пензенца на Шуисте передали в суд

Криминал

Дело об убийстве пензенца на Шуисте передали в суд
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В Пензе завершили расследование дела об убийстве 33-летнего мужчины в квартире на улице Клары Цеткин (Шуист).

По версии следствия, 27 апреля этого года мужчина и его 33-летняя сожительница распивали спиртное. В процессе пара поругалась из-за бытовых вопросов. Женщина взяла на кухне нож и ударила в грудь собутыльника.

Дело об убийстве пензенца на Шуисте передали в суд

«Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», - рассказали в региональном СУ СКР.

Дело об убийстве пензенца на Шуисте передали в суд

Пензячку обвинили в убийстве и заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу», - сообщили в областной прокуратуре.

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