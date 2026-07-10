На станции Пенза-III задержали мужчину с тележкой

Криминал

На станции Пенза-III задержали мужчину с тележкой
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На железнодорожной станции Пенза-III внимание сотрудников ЛО МВД России на транспорте привлек 43-летний горожанин с тележкой.

Правоохранители остановили его и досмотрели. У мужчины, а также в сумке, лежавшей в тележке, нашли детали железнодорожных путей: клеммы, путевые шайбы, клеммные болты, пружины и другое.

Пензенец не стал отрицать своей вины. Он признался, что увидел рядом с железной дорогой детали и решил их забрать, а потом сдать в пункт приема металла.

«Общая сумма причиненного железнодорожной организации ущерба составила более 3 000 рублей», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензенец может оказаться за решеткой на срок до 2 лет.

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