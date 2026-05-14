На Шуисте молодая женщина убила сожителя во время ссоры

33-летнюю пензячку обвиняют в убийстве сожителя-сверстника. Преступление было совершено в конце апреля в квартире дома на улице Клары Цеткин (Шуист).

По данным следствия, мужчина и женщина были пьяны и поругались на бытовой почве. Разозленная горожанка сходила на кухню за ножом и вонзила его обидчику в грудь.

«После этого он отошел от меня, развернулся. Я смотрела на него. Он начал убегать. Я посмотрела на нож, кинула его, ни мыла, ни чего. Посмотрела, что кровь на полу, побежала вслед за ним. Он выбежал уже на этот момент, был на лестничной площадке», - рассказала пензячка.

От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался.

Пензячку задержали и заключили под стражу на время следствия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства, закрепляется доказательственная база.

«Орудие преступления (нож) изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в областном СКР.