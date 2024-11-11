Появились страшные кадры с места ДТП в Кузнецком районе

11.11.2024 | 11:32

Опубликованы кадры с места жесткого ДТП с КамАЗом в Кузнецком районе. 10 ноября на М-5 рядом с селом Благодатка большегруз столкнулся с Chevrolet Cobalt, погибли трое.

По предварительным данным, авария случилась на 739-м километре дороги. КамАЗом управлял 54-летний водитель, а иномаркой 28-летний.

Шофер легковой машины и два его пассажира, мужчины 59 и 44 лет, скончались на месте от полученных травм.

«Еще два пассажира этого транспортного средства, женщина 1995 года рождения и мужчина (его личность устанавливается) получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кузнецкому району Андрей Храмов.

По данному факту проводится проверка.