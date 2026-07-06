Четверо бессоновцев украли со своего предприятия 3 тонны зерна

Четверых работников сельхозпредприятия в Бессоновском районе поймали на краже зерна. Полицейские задержали мужчин в возрасте от 39 лет до 41 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Мотивом преступления стала корысть. План был простой: продать поживу и поделить выручку поровну.

В течение недели злоумышленники 2 раза проникали на территорию через забор, пользуясь темнотой. В цеху они загружали зерно в принесенные с собой мешки и на УАЗе отвозили в гараж.

«Первый эпизод был у нас 13 июня (30 мешков), во втором эпизоде - 45 мешков. Ничего не продали, клиента для этого надо иметь, а у нас не было. Не от сладкой жизни мы к такому пришли», - пояснил один из подельников.

Всего им удалось украсть более 3 тонн зерна. Реализовать задуманное помешали оперативники, «товар» изъят и возвращен предприятию.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. С них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в региональном УМВД.