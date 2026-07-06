Пензячке, незаконно получившей пособия, не смягчили приговор

48-летней жительнице Пензы не удалось добиться смягчения приговора по делу о хищении денежных средств при получении социальных выплат. Нанесенный ею ущерб составил больше 1,9 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В ноябре 2016 года женщина приобрела в Екатеринбурге 2 поддельных свидетельства о рождении детей и там же зарегистрировала в загсе рождение дочерей, которых на самом деле у ней не было.

В 2019-м она предоставила фальшивки в отделение СФР по Пензенской области вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала (453 026 рублей), чтобы купить квартиру, но получила отказ.

В 2020 году пензячка по ложным документам оформила ежемесячные социальные выплаты на несуществующих детей. К июню 2025-го она присвоила в целом 1 001 983 рубля.

«Также она с 22 июня 2023 года по 3 июня 2025 года незаконно получила 909 993 рубля в качестве ежемесячного пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемого нуждающимся в социальной поддержке лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет», - добавили в Пензенском областном суде.

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, взыскав незаконно присвоенные деньги. Вину она признала полностью, но наказание сочла слишком строгим.

Сторона защиты подала апелляцию, однако жалобу не удовлетворили. Решение суда первой инстанции осталось без изменения и вступило в законную силу.