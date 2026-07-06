Пензячка отослала приятелю интимные снимки и пожалела

20-летняя жительница Пензы стала жертвой вымогательства из-за собственных интимных фотографий.

Когда-то девушка общалась в Интернете с приятелем и в разгар переписки прислала ему пикантные снимки.

Через некоторое время ей в мессенджере написал незнакомец, сообщивший, что кадры с изображением пензячки находятся в его распоряжении.

Он стал угрожать, что распространит фото в Сети, отправит их родственникам и знакомым девушки, если та не переведет ему 3 000 рублей. Однако горожанка решила не идти на поводу у злоумышленника и обратилась в полицию.

По заявлению девушки возбудили уголовное дело. Вымогателю грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД России.