Пензенца будут судить за перевод денег террористам

Криминал

Пензенца будут судить за перевод денег террористам
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54-летнего жителя Пензенской области обвиняют в содействии террористам.

Мужчина через интернет несколько раз перевел деньги проукраинскому движению, зная, что оно внесено в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в России.

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили это и возбудили уголовное дело.

«В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 39-летнего жителя Пензенской области, который разделял антироссийские настроения и не раз переводил деньги проукраинской организации, приговорили к 14 годам лишения свободы.

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