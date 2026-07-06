В пензенской охранной организации с марта не выдают зарплату

На пензенском частном охранном предприятии 23 работникам с марта не платят зарплату. Общий долг составил более 380 000 рублей.

Чтобы добиться справедливости, люди обратились в прокуратуру и следственный комитет.

По факту полной невыплаты зарплаты свыше 2 месяцев возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует областная прокуратура.

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате», - отметили в региональном управлении СКР.

Ранее прокуратура защитила интересы 2 работников охранной организации в Первомайском районе. Им не выдавали деньги c сентября по декабрь 2024 года и задолжали более 390 000 рублей.