Юный зареченец решил писать тексты и лишил бабушку 400 000 рублей

В Заречном 18-летний юноша решил заработать на написании текстов к публикациям в Сети и попался на удочку аферистов.

Молодой человек нашел объявление в интернете, заинтересовался и перешел по указанной ссылке. Вскоре с ним связалась незнакомка, сообщив, что для начала работы нужно зарегистрироваться в специальном приложении.

Для активации личного кабинета следовало внести на депозит 12 000 рублей. Незнакомка убедила зареченца, что деньги вернутся. Юноша поверил и перевел нужную сумму, воспользовавшись картой бабушки.

Однако средства так и не вернулись, и тогда горожанин связался с мужчиной, контакты которого ему оставила незнакомка. Тот успокоил зареченца и попросил перевести еще 400 000 рублей, чтобы решить проблему сбоя. Юноша вновь воспользовался деньгами бабушки.

После этого «работодатели» перестали выходить на связь, а средства пропали. Бабушка, узнав о случившемся, обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Личности злоумышленников сейчас устанавливаются, им грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.