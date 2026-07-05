Из-за долга по алиментам пензячку объявили в федеральный розыск

Криминал

Из-за долга по алиментам пензячку объявили в федеральный розыск
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В Пензенском районе задержали 30-летнюю жительницу региона, объявленную в федеральный розыск из-за задолженности своему ребенку по алиментам.

Женщина долго время игнорировала обязанности, возложенные на нее судом. За это ее привлекли к административной ответственности.

В итоге нерадивая мать скрылась от сотрудников службы судебных приставов. Как выяснилось на допросе, она отправилась на заработки в Москву.

Однако из столицы женщина деньги тоже не отправляла.

Общая задолженность по алиментам составила более 780 000 рублей, сообщили в региональном УМВД.

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