Из-за долга по алиментам пензячку объявили в федеральный розыск

В Пензенском районе задержали 30-летнюю жительницу региона, объявленную в федеральный розыск из-за задолженности своему ребенку по алиментам.

Женщина долго время игнорировала обязанности, возложенные на нее судом. За это ее привлекли к административной ответственности.

В итоге нерадивая мать скрылась от сотрудников службы судебных приставов. Как выяснилось на допросе, она отправилась на заработки в Москву.

Однако из столицы женщина деньги тоже не отправляла.

Общая задолженность по алиментам составила более 780 000 рублей, сообщили в региональном УМВД.