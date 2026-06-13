Пензячка потеряла 27 млн рублей из-за схемы с ключом домофона

Криминал

Пензячка потеряла 27 млн рублей из-за схемы с ключом домофона
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Мошенники выманили у 69-летней жительницы Пензы 27 000 000 рублей, используя распространенную схему с заменой магнитных ключей домофона.

О процедуре горожанке рассказала женщина, представившаяся управляющей дома. Пенсионерка согласилась заменить ключ и сообщила код, пришедший в мессенджере.

После этого с пензячкой связался неизвестный и заявил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Теперь данные могут оказаться у злоумышленников.

Затем пенсионерке позвонил человек, назвавшийся сотрудником силового ведомства, и напугал женщину известием об оформлении ею доверенности на стороннее лицо. Мужчина убедил пензячку задекларировать свои сбережения и передать их курьеру, что она и сделала.

Через некоторое время горожанка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.

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мошенничество домофон полиция
 
 
 
 
 

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