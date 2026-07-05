Юного бессоновца будут судить за соучастие в мошенничестве

В Пензе завершено расследование дела по обвинению 17-летнего жителя Бессоновского района в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой.

Как установило следствие, мошенники нашли юношу в мессенджере в начале этого года и предложили легкий заработок. Тот не отказался.

Жертвой стала 77-летняя пенсионерка. Аферисты обработали ее по схеме «ваша внучка стала виновницей ДТП» и обозначили цену решения проблемы - 600 000 рублей.

В этой цепочке бессоновец действовал как посредник. В конце марта он сообщил женщине, что к ее дому подъедет таксист, который заберет пакет с деньгами. Сам водитель о преступном замысле не знал, располагая только адресом.

Полученные средства юноша перевел на расчетные счета третьих лиц. Вознаграждение за соучастие в преступлении составило более 20 000 рублей.

Пока шло следствие, юноша по ходатайству следователя содержался под домашним арестом. Его родители полностью возместили пенсионерке материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном управлении СКР.