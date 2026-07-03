Житель Наровчата украл у участника СВО выплату за ранение

46-летнему жителю Наровчата вынесли приговор за кражу значительной суммы с банковской карты участника специальной военной операции. Эти деньги пострадавший мужчина получил за ранение.

Как установило следствие, сельчанин распивал спиртное вместе с участником СВО и несколько раз ходил в магазин, расплачиваясь банковской картой собутыльника. Через некоторое время, вернувшись с покупками, мужчина обнаружил, что дверь в квартиру товарища заперта, а на его звонки тот не отвечает.

В итоге сельчанин ушел, а карта собутыльника осталась у него.

Мужчина решил воспользоваться этим и стал делать покупки на деньги участника СВО. Так, он приобрел продукты, одежду, железо для ремонта. Кроме того, злоумышленник расплачивался картой на заправках и снимал со счета наличные.

Общий ущерб пострадавшему составил 203 215 рублей.

На суде сельчанин признал свою вину. По его словам, собутыльник сам отдал ему карту, назвал ПИН-код, согласился дать деньги взаймы и заявил: «Покупай что хочешь».

Сам пострадавший мужчина опроверг эти доводы. Он пояснил, что не разрешал снимать деньги, оплачивать покупки и не соглашался давать в долг.

При вынесении приговора суд учел, что у сельчанина на иждивении находится маленький ребенок, мужчина добровольно возместил причиненный ущерб и принес извинения пострадавшему.

«Поскольку гражданин совершил преступление при наличии неисполненного в отношении него приговора в части дополнительного наказания, окончательное наказание в отношении него было назначено по совокупности приговоров», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный обжаловал это решение. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.