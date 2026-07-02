Сердобчанин дал сотруднику ФСБ 100000 рублей за сохранение тайны

49-летнего жителя Сердобского района будут судить за дачу взятки сотруднику регионального УФСБ России.

По данным следствия, правоохранитель выяснил, что мужчина собирался использовать специальные технические средства при сдаче экзамена в МРЭО ГИБДД.

Чтобы сотрудник органов сохранил эти сведения в тайне, сердобчанин в начале июня, находясь в Каменке, передал ему 100 000 рублей.

«В момент передачи денежных средств злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ», - отметили в пресс-службе ведомства.

Сердобчанину предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, уточнили в областном СУ СКР.