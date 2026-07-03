В Земетчинском районе женщина едва не задушила подростка

В Земетчинском районе на территории детского сада разгорелся конфликт между 34-летней женщиной и 14-летней девочкой.

Последняя обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомка угрожала ей убийством и душила.

Полицейские установили личность подозреваемой и допросили ее. Она во всем призналась.

Женщина рассказала, что пришла в детский сад навестить работающую там мать. Та пожаловалась дочери на подростков, которые приходят на территорию и мешают ей трудиться. Когда юные сельчане вновь объявились, мать высказала им свое недовольство.

Далекая от вежливости реакция подростков возмутила дочь. Женщина догнала одну из девочек, схватила ее за волосы, повалила на землю и начала душить, угрожая убийством. Через некоторое время она успокоилась и отпустила подростка.

По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.