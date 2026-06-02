Военный суд отправил пензенца в колонию на 14 лет за госизмену

Max

2-й Западный окружной военный суд признал 46-летнего пензенца виновным в государственной измене, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой спецоперацией, мужчина вел переписку в социальной сети с представителем иностранного государства и передал тому сведения о промышленных предприятиях в регионе.

Кроме того, в своем аккаунте горожанин разместил видеоролик, по лингвистическим и психологическим признакам признанный пропагандой идеологии терроризма, оправдывающей деятельность запрещенной в России организации.

Свою вину пензенец полностью признал. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Мужчина также лишен права администрировать интернет-сайты и каналы в течение 3 лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

«У подсудимого в доход государства конфискован мобильный телефон, использованный при совершении преступлений», - добавили в областной прокуратуре.

