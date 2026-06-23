Жителю Пензенской области грозит наказание за призывы к насилию

47-летнего жителя Пензенской области обвинили в публичных призывах к экстремизму. Деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Установлено, что пензенец - активный сторонник националистических ультраправых взглядов. Он призывал в Сети к насилию над выходцами из Центральной Азии.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в региональном УФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что 43-летнего жителя Пензы, оставившего комментарий в соцсети, уличили в экстремизме. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении (статья 20.3.1 КоАП РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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