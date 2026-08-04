Пензенец предстанет перед судом за реабилитацию нацизма в интернете

30-летнего жителя Пензы будут судить за реабилитацию нацизма в интернете.

По данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024-го мужчина размещал комментарии в нескольких каналах одного из мессенджеров.

В них оправдывалась идеология и практика нацизма во время Второй мировой войны, уточнили в региональном СУ СКР.

«В результате действий обвиняемого нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества», - отметили в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пензенца, уже завершено, материалы направлены в суд.