Эксперты назвали причины ДТП на ул. 8 Марта, где погибла мотоциклистка

В Пензе завершили расследование дела о гибели мотоциклистки. 31-летняя женщина попала в ДТП на улице 8 Марта вечером 5 сентября 2025 года.

Пензячка ехала на Yamaha YZF-R6 по крайней левой полосе со стороны улицы Карпинского. Установлено, что ее скорость была около 140 км/ч.

Второй участник аварии - мужчина 1992 года рождения за рулем ВАЗ-21074 - двигался в противоположном направлении. На нерегулируемом перекрестке с улицей Островского он, разворачиваясь, не уступил дорогу мотоциклу.

Водитель скончалась на месте происшествия.

«Эксперты провели техническое исследование транспортных средств и подтвердили нарушение правил дорожного движения обеими сторонами. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.