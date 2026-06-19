Кузнечанка взяла в руки молоток, защищая себя, и попала под суд

Жительницу Кузнецкого района, решившую наказать обидчика, осудили за превышение пределов необходимой обороны.

В октябре 2025 года женщина распивала спиртное в компании знакомых у дома в Кузнецке и поссорилась с одним из собутыльников. Тот схватил молоток и два раза ударил ее в грудь и плечо.

Кузнечанка, испытывая боль и опасаясь за свою жизнь и здоровье, выхватила у агрессивного приятеля молоток и 6 раз ударила его в голову. Когда мужчина упал, он получил 3 удара по темени, один - в спину, еще один - в плечо.

У мужчины диагностировали травму головы, повреждения грудной клетки, ушибленные раны и кровоподтеки. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Женщина признала свою вину. На суде она пояснила, что защищала свою жизнь, а также жизнь и здоровье сына. После происшествия ее госпитализировали.

По делу установлено, что инициатором конфликта стал пострадавший, его действия расценили как преступное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни, сообщили в Кузнецком районном суде. Женщина же защищалась, однако переоценила опасность и превысила пределы самообороны.

Кузнечанку приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.