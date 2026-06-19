В Каменке за взятку осудили заведующую поликлиникой

В Каменке вынесли приговор 54-летней заведующей поликлиникой. Женщину обвинили во взятке за оформление больничных.

Установлено, что она получила на карту 38 000 рублей от своей знакомой. Взамен заведующая посодействовала в выдаче 8 листков нетрудоспособности.

Женщина дала указание подчиненным выписать больничные без реальных осмотров и наличия заболевания. Врачи не знали о преступных намерениях руководительницы.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 550 000 рублей. Также женщину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в медучреждениях, сообщили в Каменском городском суде.

Полученную взятку изъяли в доход государства.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.