В Кузнецке вынесли приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД

В пятницу, 5 июня, в Кузнецке вынесли приговор бывшему начальнику местного МРЭО ГИБДД. Его признали виновным в 5 эпизодах получения взяток и 4 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

В 2024 году мужчина через посредника брал деньги от желающих успешно сдать теорию на право управления ТС без проведения экзамена. Сначала он вносил ложные сведения в документы, а потом без проверки знания ПДД выдавал водительские удостоверения. За «услуги» ему платили 26 000-30 000 рублей, в общей сложности он получил 146 000.

Вину по всем эпизодам 41-летний экс-начальник признал. На суде он отказался от дачи показаний, сославшись на то, что подробно рассказал все на стадии предварительного расследования.

Пока шло разбирательство, мужчина содержался под домашним арестом.

В итоге ему назначили наказание в виде 4 с половиной лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на срок 3 года.

Кроме того, бывшего руководителя МРЭО лишили звания майора полиции. Также с него взыскали 146 000 рублей, сообщили в Кузнецком районном суде.