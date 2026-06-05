В Кузнецке вынесли приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД

Криминал

В Кузнецке вынесли приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД
Печать
Max

В пятницу, 5 июня, в Кузнецке вынесли приговор бывшему начальнику местного МРЭО ГИБДД. Его признали виновным в 5 эпизодах получения взяток и 4 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

В 2024 году мужчина через посредника брал деньги от желающих успешно сдать теорию на право управления ТС без проведения экзамена. Сначала он вносил ложные сведения в документы, а потом без проверки знания ПДД выдавал водительские удостоверения. За «услуги» ему платили 26 000-30 000 рублей, в общей сложности он получил 146 000.

Вину по всем эпизодам 41-летний экс-начальник признал. На суде он отказался от дачи показаний, сославшись на то, что подробно рассказал все на стадии предварительного расследования.

Пока шло разбирательство, мужчина содержался под домашним арестом.

В итоге ему назначили наказание в виде 4 с половиной лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на срок 3 года.

Кроме того, бывшего руководителя МРЭО лишили звания майора полиции. Также с него взыскали 146 000 рублей, сообщили в Кузнецком районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель суд приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!