Продававшая одежду ростовчанка украла у пензенцев золото и деньги

В Пензенском районном суде вынесли приговор 20-летней жительнице Ростовской области за кражу денег и драгоценностей.

Она занималась развозной продажей одежды. 30 октября 2025 года молодая женщина оказалась в селе Кондоль. Заглянув в один из домов, ростовчанка случайно задела стоявшую на крыльце обувь и обнаружила ключ.

Она решила воспользоваться находкой, открыла входную дверь и зашла внутрь. В одной комнате женщина заметила борсетку и забрала из нее 229 000 рублей и 50 долларов США, в другой нашла золотые украшения и тоже похитила их. Общий ущерб хозяевам, пожилой паре, составил 383 973 рубля.

С похищенными деньгами и золотом ростовчанка отправилась в другой регион. Наличные она потратила на погашение долгов, а ювелирные изделия продала на рынке.

Злоумышленница полностью признала свою вину. Она частично возместила ущерб пострадавшим, выплатив 140 000 рублей.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтены наличие у подсудимой двоих малолетних детей, состояние беременности», - рассказали в Пензенском районном суде.

Ростовчанке назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.