Задержали пензенца, заключившего фиктивный трудовой договор

Криминал

Задержали пензенца, заключившего фиктивный трудовой договор
Печать
Max

44-летнему пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы за заключение фиктивного трудового договора с иностранцем.

Задержали пензенца, заключившего фиктивный трудовой договор

К мужчине обратился мигрант и предложил за деньги стать его «работодателем». Благодаря этому иностранец смог бы продлить свое пребывание на территории России.

Пензенец согласился и «нанял» его водителем. На самом деле мигрант не выполнял обязанностей такого работника.

«Подозреваемый признался, что действовал с корыстной целью и знал о том, что нарушает закон», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Задержали пензенца, заключившего фиктивный трудовой договор

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант трудоустройство полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!