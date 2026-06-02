Задержали пензенца, заключившего фиктивный трудовой договор

44-летнему пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы за заключение фиктивного трудового договора с иностранцем.

К мужчине обратился мигрант и предложил за деньги стать его «работодателем». Благодаря этому иностранец смог бы продлить свое пребывание на территории России.

Пензенец согласился и «нанял» его водителем. На самом деле мигрант не выполнял обязанностей такого работника.

«Подозреваемый признался, что действовал с корыстной целью и знал о том, что нарушает закон», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.