В Пензе застолье закончилось избиением бутылкой

32-летнего пензенца избили бутылкой во время дружеской вечеринки. В полицию обратились сотрудники больницы, в которую привезли пострадавшего.

Горожанин распивал спиртное со своим 57-летним приятелем, и в какой-то момент разговор перерос в ссору. Почему так получилось, мужчина вспомнить не смог.

Разозлившись, старший компаньон нанес младшему нанес не менее 5 ударов стеклянной бутылкой по голове и телу.

Личность агрессора установили быстро, задержание прошло оперативно. Как оказалось, в прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности.

Злоумышленник во всем признался, сообщили в областном УМВД. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.