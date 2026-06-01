Уроженец Каменки из-за нужды ограбил склад и угнал автомобиль

В Пензе задержали 35-летнего уроженца Каменки, подозреваемого в нескольких кражах в райцентре. Мотивом к преступлениям стала нужда в деньгах.

Пострадавшие обратились в полицию в декабре 2025 года. Один заявил об угоне ВАЗ-2107, другой - о хищении 4 единиц электротранспорта, третий - о краже видеорегистратора и документов из припаркованной машины. Угнанный автомобиль вскоре нашелся, его вернули законному владельцу.

По остальным эпизодам начали розыск и быстро установили личность злоумышленника. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и рассказал, как все было.

Приехав в Каменку, он заметил объявление о скором открытии магазина в одном из коммерческих помещений. Горожанин разузнал, что товар на склад уже завезен, но сигнализации еще нет, и у него созрел план.

Вынести вручную много не получилось бы, поэтому злоумышленник отправился искать машину на ближайших придомовых парковках. Одна оказалась незапертой, но завести ее каменец не сумел, поэтому украл то, что нашел в салоне.

Хозяин еще одного автомобиля не только оставил его открытым, но и забыл ключи в замке зажигания. Однако доехать до магазина расхитителю чужого имущества не удалось. Не справившись с управлением, он съехал в кювет и дальше пошел пешком.

«Добравшись до цели, подозреваемый монтировкой выломал навесной замок и проник в помещение, откуда похитил имущество на сумму не менее 200 000 рублей. Похищенное он потом продал неизвестному, а деньги израсходовал на личные нужды», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По 2 статьям УК РФ возбуждены дела. Также установлена причастность гражданина к другим кражам из автомобилей - уже в Пензе.

умвд кража грабеж
 
 
 
 
 

