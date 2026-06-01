Пензенец пытался заработать на закладках в Засечном

Наркозависимого 46-летнего пензенца ждет реальный срок за попытку сбыта в Засечном запрещенных средств в крупном размере.

Действовал он не в одиночку. С кураторами мужчина списался в интернете в июле 2025 года.

21 февраля 2026-го по их указанию горожанин на такси подъехал к лесополосе у поселка Новая жизнь в Бессоновском районе. Там он нашел по координатам и забрал пакет с синтетическим наркотиком массой не менее 11,25 г, перевез к себе в квартиру на улице Рахманинова и расфасовал в 4 индивидуальные упаковки.

25 февраля пензенец оборудовал в подъезде многоквартирного дома в Засечном закладку. Отослав координаты кураторам, он поехал домой за другой порцией «товара», а потом отправился делать новые тайники.

В пути его задержали сотрудники полиции и изъяли 11,25 г синтетического наркотика.

Признавшего вину пензенца взяли под стражу, его участь определит Октябрьский районный суд. Дело в отношении его кураторов выведено в отдельное производство, уточнили в областной прокуратуре.