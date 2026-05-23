Кузнечанин обманул знакомого и продал его Mercedes

52-летнего жителя Кузнецка обманул знакомый горожанин, незаконно продав его Mercedes-Benz.

Злоумышленник пообещал кузнечанину купить этот автомобиль и даже передал задаток в размере 100 000 рублей. Взамен владелец отдал ему один комплект ключей, а также свидетельство о регистрации машины. После этого «покупатель» начал пользоваться иномаркой.

Через некоторое время злоумышленник пришел к горожанину, рассказал о том, что у него возникли проблемы и нужно срочно уехать в другой регион, и попросил отдать второй комплект ключей, паспорт транспортного средства, а также подписать необходимые документы. Мужчина пообещал, что погасит долг за иномарку, когда вернется.

Однако он не сдержал свое слово и отказался возвращать автомобиль. В дальнейшем Mercedes был продан другому человеку. Ущерб, причиненный законному владельцу, превысил 2 млн рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Во время обыска у мужчины нашли документы, подтверждающие незаконную передачу иномарки, а также незарегистрированные охотничье ружье, карабин и патроны к ним.

Mercedes изъяли, в дальнейшем машину передадут владельцу. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Найденное оружие полицейские передали на экспертизу. После нее примут решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

