В Пензе вынесут приговор двум виновникам ДТП с тремя пешеходами

В Пензе два водителя предстанут перед судом за ДТП, в котором пострадали три пешехода.

Авария произошла днем 9 июня 2025 года на пересечении улиц Тернопольской и Бородина в Арбекове. 51-летний водитель Datsun оn-Do и 53-летний пензенец, управлявший Kia Rio, нарушили правила дорожного движения, их автомобили столкнулись.

После этого Kia въехал на тротуар, где сбил стоявших людей: 5-летнюю девочку, 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Затем иномарка врезалась в железобетонную опору и остановилась.

Трое пешеходов получили травмы. Ребенка и мужчину госпитализировали, взрослой пострадавшей оказали помощь на месте и отпустили.

«Пешеход-мужчина в результате ДТП получил тяжкие телесные повреждения, его здоровью причинен тяжкий вред», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Октябрьский районный суд Пензы.

