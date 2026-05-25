Городищенец заплатит пострадавшему из-за него водителю МАЗа

57-летнего жителя Городищенского района суд признал виновником ДТП с участием 2 большегрузов, в котором пострадал человек.

Авария случилась 17 декабря 2025 года на 29-м километре автодороги Пенза - Балашов - Михайловка. Городищенец вел КамАЗ с прицепом в Пензу и нарушил правила.

Выехав на встречную полосу, он столкнулся с МАЗом, кабина которого от удара превратилась в груду металла. 55-летний водитель, житель Тамбовской области, получил множество травм. Нанесенный его здоровью вред оценили как тяжкий.

Городищенец признал свою вину и добровольно выплатил пострадавшему 100 000 рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», - сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, с виновника ДТП взыскали в пользу пострадавшего 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.