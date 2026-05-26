В Кузнецке владельца охранной фирмы подозревают в мошенничестве

В Кузнецке 56-летний собственник частной охранной организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него на основании материалов ФСБ возбуждено несколько уголовных дел.

В 2024-2025 годах фирма мужчины заключила с одним лечебным и двумя образовательными учреждениями в Кузнецке и Кузнецком районе контракты на оказание услуг по охране.

Подозреваемый знал, что его организация не сможет должным образом исполнить обязательства, так как в штате не хватало квалифицированных сотрудников, сообщили в областном управлении СКР.

В итоге кузнечанин ввел руководство учреждений в заблуждение относительно качества предоставленных услуг, и они были полностью оплачены.

Когда деньги поступили на расчетный счет охранной организации, подозреваемый похитил из них в общей сложности более 1,7 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и других причастных к ним людей.

