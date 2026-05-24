Зареченец потерял больше миллиона на предоплате автомобиля
46-летний зареченец потерял больше миллиона рублей, намерившись купить подержанный автомобиль.

Объявление о продаже машины житель закрытого города нашел в интернете. Человек, представившийся продавцом, потребовал предоплату - около 900 000 рублей. После этого он попросил перечислить остаток - 400 000 с лишним.

После перевода всей суммы переписка оборвалась. Покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 1 300 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточнили в областном УМВД.

В ведомстве также напомнили, что предложение сделать предоплату за товар, выставленный в Сети (особенно в безналичной форме), является признаком сомнительной сделки. Никаких гарантий возврата средств в данном случае нет.

