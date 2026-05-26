Жительница Башмаковского района простила гадалку-мошенницу

Суд прекратил уголовное дело в отношении 32-летней мошенницы из Уфы, которая обманула жительницу Башмаковского района.

В ноябре 2025 года уфимка разместила в мобильном приложении видеообъявление, где указала, что занимается гаданиями, приворотами и снятием порчи. Потерпевшая увидела рекламу и написала мошеннице. Та откликнулась, пообещала погадать и убедила женщину перечислить деньги.

На этом уфимка не остановилась. Она сообщила жительнице Башмаковского района о необходимости снять порчу и вызвалась помочь. Потерпевшая поверила и для проведения обряда отправила ей посылкой свои золотые украшения, сообщили в районном суде.

После этого мошенница еще несколько раз уговорила жертву перечислить деньги, обещая взамен улучшение материального и духовного положения.

В итоге с 1 ноября 2025 года по 2 февраля 2026-го «гадалка» похитила у потерпевшей 44 800 рублей и золотые украшения на сумму 184 000 рублей.

В суде жительница Башмаковского района заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как они с мошенницей помирились. Уфимка извинилась и возместила причиненный ущерб.