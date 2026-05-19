Пензячку будут судить за финансирование экстремистов

Жительницу Пензы обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении нее, уже завершено.

Установлено, что в августе 2021 года женщина перечислила деньги со счета дочери, которая ничего не знала о ее намерениях, на счет организации, признанной в России экстремистской.

Данный факт был выявлен при помощи сотрудников регионального управления ФСБ.

Пензячка признала вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в областном управлении СКР.