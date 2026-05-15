Пензячка ударила мужа ножом и получила условный срок

В Пензе 38-летнюю горожанку осудили за нападение на мужа с ножом.

Пьяная женщина поссорилась с супругом, который вел себя аморально, оскорблял ее и толкал. Не выдержав, она схватила нож и ударила им мужа в спину (справа).

Нанесенную травму расценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Муж не настаивал на строгом наказании, отягчающих обстоятельств не было, поэтому пензячку приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года, сообщили в Первомайском районном суде.

Ранее жительница поселка Лунино, которая во время ссоры ударила мужа ножом, также получила условный срок.