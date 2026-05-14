В Городищенском районе женщина от обиды обокрала подругу

24-летнюю жительницу Городищенского района осудили за кражу денег с банковского счета. Мотивом преступления стала обида из-за конфликта.

В марте этого года женщина применила распространенную схему. Имея доступ к реквизитам подруги, она перевела 2 500 рублей матери своей знакомой, а потом получила их обратно наличными.

Злоумышленница пояснила, что пошла на криминал с досады. Раньше она поссорилась с жертвой и та вызвала к городищенке инспекторов по делам несовершеннолетних.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком», - сообщили в областной прокуратуре.

Причиненный потерпевшей ущерб полностью возмещен, смартфон как орудие преступления конфискован в доход государства.