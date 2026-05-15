Шемышейца будут судить за комментарий о террористах

46-летнего жителя Шемышейского района обвиняют в оправдании терроризма.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина, находясь в Шемышейке, в чате одного из мессенджеров разместил комментарий с положительной оценкой членов террористической организации.

Во время мониторинга правоохранители обнаружили сообщение. Личность мужчины установили, в отношении него возбудили уголовное дело.

Вину он признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в областном СКР.