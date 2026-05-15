Пензенец напал на врача скорой помощи из-за телефона

Криминал

Пензенец напал на врача скорой помощи из-за телефона
Печать
Max

В Пензе 29-летний мужчина, потерявший мобильный телефон, напал на 53-летнего врача скорой помощи.

Медики прибыли по вызову в общественное место, чтобы оказать помощь нетрезвому гражданину. Но тот отказался от госпитализации и ушел.

Через некоторое время мужчина вернулся и спросил врача, где его мобильный телефон. Медик ответил, что не имеет понятия. Разозлившись, несостоявшийся пациент ударил сотрудника скорой в лицо и скрылся.

Полиция задержала хулигана. Он сознался в содеянном.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач нападение полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!