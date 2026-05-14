Пензенец не смог вернуть машину, конфискованную за нетрезвую езду

45-летнему пензенцу не удалось через суд вернуть «Газель», конфискованную у него за вождение в нетрезвом виде.

У мужчины уже была судимость за аналогичное преступление. В апреле 2025 года он снова сел за руль после выпивки. Нарушителю закона удалось доехать до 633-го километра трассы М-5, где его остановили сотрудники ГАИ.

Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

В итоге Октябрьский районный суд приговорил пензенца к 8 месяцам в колонии-поселении, лишили водительских прав на 3 года, а машину конфисковали.

Вину он признал полностью, но изъятие «Газели» счел незаконным и подал апелляцию. Мужчина ссылался на то, что грузовик - единственный источник дохода и в момент совершения преступления был в аренде у другого человека.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда отклонила жалобу и оставила приговор без изменения, сообщили в региональной прокуратуре.