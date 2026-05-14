Двух пензенцев подозревают в кражах денег с помощью вредоносного ПО
Пензенцев 32 и 33 лет подозревают в создании и использовании вредоносных компьютерных программ.

Мужчины придумали ПО, которое предоставляло удаленный доступ к компьютерам пользователей. Далее злоумышленники копировали аутентификационные данные для платежных систем.

С помощью этой информации пензенцы похищали деньги граждан, украденные средства инвестировали в криптовалюту, а затем переводили ее в рубли, рассказали в региональном УМВД РФ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности пензенцев.

Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

