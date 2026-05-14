В Лунинском районе брак погибшего участника СВО признали фиктивным

В Лунинском районе по иску прокуратуры был признан фиктивным брак между погибшим 52-летним участником спецоперации и его 60-летней односельчанкой.

Пара расписалась в феврале 2025 года за несколько дней до отправки мужчины в зону СВО. В июне он погиб. На счет жены поступила социальная выплата - 5 млн рублей.

Прокуратура провела проверку, результаты которой показали: брак носил фиктивный характер. Суд признали его недействительным и по ходатайству надзорного органа наложил арест на перечисленные женщине деньги - в качестве обеспечительной меры.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в Лунинском районе суд защитил права несовершеннолетней дочери погибшего участника СВО, который перед отправкой в зону боевых действий заключил фиктивный брак. 42-летний мужчина женился на 36-летней односельчанке в октябре 2024 года, процедура прошла в ускоренном порядке в Пензе. В январе 2025-го боец погиб. Новоиспеченная супруга претендовала на полагающуюся в данной ситуации выплату.