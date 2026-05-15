Жительница Белинского района предложила полицейскому 10 100 руб.

40-летнюю жительницу Белинского района осудили за попытку подкупить полицейского.

Она хотела дать взятку, чтобы избежать административной ответственности, и в итоге оказалась привлечена к уголовной.

В феврале 2026 года женщину заметили в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отделение для оформления протокола. Она решила откупиться - положила на стол полицейского имевшиеся при себе 10 100 рублей.

Однако сотрудник правоохранительных органов деньги не принял.

В суде жительница Белинского района признала вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Пензенской области.