Бывшему инспектору ГАИ, сбившему пешехода, не смягчили приговор

Вступил в законную силу приговор 25-летнему бывшему инспектору ГИБДД, который 12 октября 2025 года сбил насмерть пешехода на улице Кураева и скрылся с места аварии.

ДТП произошло в 1:50. Инспектор, управляя принадлежащим его матери автомобилем ВАЗ-2114, нарушил правила дорожного движения и на перекрестке улиц Московской и Кураева сбил 39-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу. Видео момента трагедии выложили в Сеть.

«Действующий сотрудник ДПС, не исполнявший в тот момент служебные обязанности, ехал со скоростью не менее 81 км/ч по улице Кураева со стороны Володарского в направлении Кирова. Увидев на своей полосе движения стоявший перед переходом у ТРЦ «Высшая лига» автомобиль, пропускавший пешехода, он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, а потом врезался в стоявшую впереди, у края проезжей части, машину», - уточнили в областном суде.

От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Виновник ДТП покинул машину и скрылся, однако в итоге не ушел от ответственности. Он полностью признал вину и пояснил, что оставил место аварии, так как находился в шоковом и дезориентированном состоянии.

Ленинский районный суд г. Пензы приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его на 2 года 6 месяцев лишили права управлять транспортными средствами и обязали выплатить родственникам погибшего 2,1 млн рублей, рассказали в областной прокуратуре.

При назначении наказания были учтены как смягчающие обстоятельства частичное возмещение морального вреда и материального ущерба потерпевшим, принесение им извинений, раскаяние и молодой возраст водителя.

Его взяли под стражу в зале суда.

«Посчитав приговор чрезмерно суровым, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили снизить наказание до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Коллегия по уголовным делам оставила жалобы без удовлетворения», - добавили в областном суде.

